10H – Primeira atualizaçãode número de votantes14H – Segunda atualizaçãode número de votantes19H – Encerramento das urnase última atualização de número de votantes22H – Estimativa máxima do anúnciodo vencedor- Estarão disponíveis 40 mesas de voto- Jaime Marta Soares fará as atualizações- Votos por correspondênciachegarão até 6ª feira- Votos por correspondência tratadosa partir das 10 horas de dia 4- Cruzamento dos votos por correspondência será feito apóso encerramento das urnas- Possibilidade de voto até às 19 horas;ato só será encerrado após o últimosócio votar- Sporting TV deve garantir momentos da votação dos candidatosAconteça o que acontecer no sábado, não há dúvidas de que no dia seguinte o treinador que estará no banco do Sporting será Jorge Jesus. Por uma questão de bom senso, até porque o jogo com o V. Guimarães terá lugar menos de 24 horas depois de ser conhecido o vencedor das eleições, mas também porque a tomada de posse dos novos órgãos sociais não é imediata, aliás como não o foi em 2013, uma vez que o antigo ato de proclamação imediato ao anúncio dos resultados deixou de vigorar após as recentes revisões estatutárias. Ou seja, mesmo que Madeira Rodrigues vença, o presidente em exercício, domingo, continuará a ser Bruno de Carvalho. Dizem os atuais estatutos, no artigo 47º que "a investidura terá lugar nos 15 dias seguintes ao do termo do ato eleitoral."