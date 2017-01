Continuar a ler

Depois, à saída das viaturas das garagens do estádio, mas já com uma barreira de segurança formada pela Polícia de Intervenção, vincaram os protestos: "Joguem à bola! O Sporting somos nós".





Depois, à saída das viaturas das garagens do estádio, mas já com uma barreira de segurança formada pela Polícia de Intervenção, vincaram os protestos: "Joguem à bola! O Sporting somos nós".

Duas centenas de adeptos receberam na madrugada desta quarta-feira a comitiva do Sporting depois da eliminação da Taça de Portugal frente ao Chaves , brindando jogadores e equipa técnica com o coro de assobios e vários insultos.Quando o autocarro chegou ao complexo do José Alvalade, os adeptos aproximaram-se do cordão de segurança e protestaram contra mais um resultado negativo. "Joguem à bola! Palhaços, joguem à bola", gritaram em uníssono.