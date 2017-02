Continuar a ler

"Há um acordo total entre as três listas. Foi uma reunião que correu muito bem, o assunto está completamente encerrado.Cada lista recebeu um exemplar dos cadernos eleitorais com toda a identificação dos sócios e ficou aprovado, no decurso desta reunião, que vai sair online o nome do sócio, o numero de votos a que tem direito e a sua categoria", sublinhou Daniel Sampaio, mandatário pela lista B, de Bruno de Carvalho.



"Faço minhas as palavras do professor Daniel Sampaio. Foi uma reunião produtiva, resolveu-se finalmente um assunto que não tinha necessidade nenhuma de ter acontecido e vai ser reposta a legalidade", acrescentou Rui Morgado, pela lista de Madeira Rodrigues, numa opinião também corroborada por Manuel Sena, mandatário pela lista independente ao Conselho Leonino, encabeçada por Gonçalo Nascimento Rodrigues.



"Achamos genuinamente que era totalmente evitável termos que chegar a este ponto, mas felizmente era a solução que estávamos à procura. Chegámos a um consenso fácil. Importante é privilegiar a defesa do nome do Sporting", rematou.

A polémica com os cadernos eleitorais está encerrada em Alvalade. Após reunião com os mandatários das três listas candidatas às eleições do Sporting, Jaime Marta Soares, presidente da Mesa Assembleia Geral, deu ordem para que sejam publicados, na íntegra, os cadernos eleitorais no site do clube.No final do encontro, que durou cerca de uma hora, as candidaturas frisaram a satisfação com o desfecho, a menos de duas semanas da data das eleições, a 4 de março.

Autor: Ricardo Granada