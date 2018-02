No discurso de abertura, Bruno de Carvalho acusou Rogério Alves de "fazer parte de grupinhos" e de participar em "jantares de conspiração". "Quer manter-se como o D. Sebastião do nosso clube num registo de falinhas mansas e não afirma que quer ser presidente do Sporting e tudo fará para o conseguir", acusou o presidente dos leões.Fonte próxima de Rogério Alves disse ontem a Record que o antigo presidente da MAG dos leões "responderá quando, se, nas circunstâncias e nos moldes que entender".