Jefferson e Campbell, que já estavam aptos clinicamente antes do jogo com o Moreirense, voltaram a treinar-se sem quaisquer limitações, podendo regressar aos convocados já neste fim de semana, depois de Jesus ter preferido não arriscar a condição de ambos.



Os leões tentarão, frente ao Rio Ave, conseguir uma "proeza" inédita em 2017: ganhar dois jogos consecutivos.

Jorge Jesus tem todos os jogadores à disposição para o jogo com o Rio Ave, da 22.ª jornada da Liga (sábado, 20H30), uma vez que não há baixas clínicas nem disciplinares no seu plantel.Os leões cumpriram, na manhã desta quarta-feira, mais um treino de preparação para o duelo com os vilacondenses, na Academia Sporting.

Autor: António Adão Farias