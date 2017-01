A SAD dos leões está atenta a Renato Santos, extremo que joga no Boavista. Ao que foi possível apurar, o Sporting tem vindo a acompanhar a sua evolução ao longo desta temporada. Renato Santos, de 25 anos, é um jogador indiscutível nos axadrezados e, até ao momento, soma 18 jogos e três golos marcados.

Os leões têm estado presentes em alguns jogos do avançado, com o intuito de avaliar as suas performances, e por agora não estabeleceram contactos com o Boavista, o detentor do passe do jogador por mais duas épocas e meia. De resto, e de acordo com o que foi possível saber, da Turquia e Inglaterra surgem também pretendentes.

Continuar a ler