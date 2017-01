Inicialmente pensava-se que o Atlético Mineiro apenas estaria interessado em Elias, mas do Brasil chegam informações que dão conta da vontade do Galo em assegurar um outro jogador do Sporting. Trata-se de Bruno Paulista, também ele médio, que o clube mineiro aparentemente quererá a título de empréstimo, segundo aponta o portal brasileiro UOL Esporte.De acordo com aquela publicação, o interesse do Atlético em Paulista terá sido transmitido durante a visita do presidente Daniel Nepomuceno a Lisboa, na qual terá deixado a compra de Elias praticamente fechada. Ora, se a situação de Elias está apenas dependente da parte burocrática, o UOL Esporte revela que a situação de Paulista "é um pouco menos complicada", pelo que tudo poderá ficar resolvido em breve.Recorde-se que Paulista chegou ao Sporting em 2015/16, na altura adquirido via Recreativo de Caála, num negócio que gerou alguma polémica.

Autor: Fábio Lima