O jornal brasileiro 'Lance' dá esta sexta-feira conta do reavivar do interesse do Atlético Mineiro na contratação do médio Elias. Segundo aquela publicação, a ideia do Galo passa por assegurar um empréstimo de uma temporada, enquanto que o Sporting parece apostado em apenas deixar sair o médio de 31 anos a título definitivo, a troco de 3 milhões de euros.O 'Lance' revela ainda que o Atlético Mineiro já terá entrado em conversações com os empresários do internacional brasileiro, procurando convencê-lo a aceitar o regresso ao Brasil, país do qual saiu no início da presente temporada, proveniente do Corinthians.

Autor: Fábio Lima