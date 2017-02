Continuar a ler

"Na primeira parte tentámos o contra-golpe, uma dessas tentativas deu golo. Na segunda, deu-se a reação do Sporting. Ainda tivemos a oportunidade de fazer o 3-3, mas por infelicidade do Dramé a bola não entrou. Creio que a alma da nossa equipa ficou bem patente", sublinha o técnico, à Sport TV, apontando ainda o desgaste de alguns jogadores, que ainda não têm o ritmo competitivo necessário.



"Alguns jogadores não atuavam há vários meses. Daqui a 15 dias, no máximo 3 semanas, vamos ter aqui uma grande equipa", atira, confiante, debruçando-se depois sobre a estratégia que apanhou o Sporting de surpresa.



Apesar da), Augusto Inácio ficou agradado com a exibição dos seus jogadores, que deram "tudo o que tinham e não tinham". O técnico reconhece que "o Sporting é superior", mas deixa claro que o Moreirense vai dar a volta por cima."Foi um belo jogo, para o estado do terreno que estava. O Moreirense deu uma grande imagem. O Sporting é-nos superior, não me custa reconhecer. Dentro do que podemos fazer, demos o que tínhamos e não tinhamos", refere Inácio, à SportTV.

Autor: Ricardo Granada