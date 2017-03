Continuar a ler

Inácio falou depois do seu dever enquanto sócios dos leões e viu com bons olhos a forte adesão ao ato eleitoral: "Vim aqui a Lisboa para que o voto de um sportinguista não ficasse em branco. Forte adesão dos sócios? É a demonstração de que o Sporting é um grande clube e quando as pessoas estão com o clube, elas aderem. É um sinal de que o Sporting está em mudança".



O técnico não escondeu a sua preferência no boletim por Bruno de Carvalho: "Estou identificado com o projeto. Sei que é um projeto que pode vir a ser vencedor".



Augusto Inácio não perdeu a oportunidade de ir este sábado a Alvalade votar nas eleições do Sporting. O agora técnico do Moreirense, mas que já integrou a estrutura leonina por mais do que uma ocasião, comentou as palavras de Bruno de Carvalho, quando o candidato da lista B falou em vencer mais do que um título no próximo mandato."Entendo o que o Bruno quis dizer. Aqui há quatro anos o clube estava muito complicado, era difícil lutar com os rivais. O ano passado esteve muito perto. O que quis dizer é que agora a estabilidade é total a todos os níveis e há mais bases para lutar pelos títulos nestes quatro anos. Foi corajoso em dizer que não era só um titulo, eram mais. O Sporting agora tem os pés bem assentes no chão, e é caminhar. Não vou dizer que o Sporting vai ser campeão três, quatro, cinco vezes, porque temos de respeitar os nosso rivais, mas que o Sporting está mais apto, está. Já pode olhar olhos nos olhos para os adversários", frisou à Sporting TV.

Autor: Luís Miroto Simões