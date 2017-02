Continuar a ler

O responsável pela descoberta de Cristiano Ronaldo e por levá-lo para Alvalade sublinhou ainda o trabalho feito nas modalidades e no futebol profissional.



"As nossas modalidades aumentaram o seu nível competitivo e estão prontas a discutir os títulos. O nosso futebol profissional passou a merecer o respeito dos nossos principais rivais e nos confrontos directos nunca fomos inferiores", pode ler-se nas palavras do responsável pelo Departamento de Formação do Sporting, partilhadas pelo candidato à liderança do Sporting. "Sente-se que a continuar o trabalho e com a mesma persistência o futuro poderá ser mais risonho. A ser assim e com a experiência acumulada neste primeiro mandato reconheço que a melhor solução será a continuidade de Bruno de Carvalho".



Aurélio Pereira é apoiante da recandidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting e acredita que o atual líder verde e branco deverá ter a oportunidade para "acabar o que começou", partilhando a sua "visão do interior do clube" e também de "um simples sócio, o sócio n.º 4.990"."Na minha opinião, o presidente Bruno Carvalho realizou neste mandato um trabalho altamente meritório. E, por ser assim, deverá acabar o que começou. Resolveu, e muito bem, o problema financeiro através de um acordo muito inteligente com a banca e equilibrou as contas do clube num momento extremamente difícil", de acordo com as declarações de Aurélio Pereira partilhadas por Bruno de Carvalho na sua página de candidatura no Facebook. "Estabeleceu um plano de pagamento aos observadores do recrutamento, resolvendo um problema que muito nos penalizou e que se arrastava há largos anos. Foi um lutador incansável na defesa do nome do clube, bem como da verdade desportiva tão arredada do futebol português. Investiu na melhoria das infraestruturas com mais campos para a formação, e através de melhoramentos gerais em toda a Academia".

Autor: João G. Oliveira