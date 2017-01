Continuar a ler

Aurélio Pereira, que iniciou a sua carreira como jogador de futebol no Sporting, foi também treinador e fundador do Departamento de Formação, "tendo sido responsável pela captação de inúmeros talentos para o futebol português".Em relação a João Paulo Bessa, foi jogador, treinador e selecionador nacional de râguebi e exerceu várias funções ligadas ao dirigismo e gestão pública, sendo especialista em infraestruturas desportivas.No râguebi, João Paulo Bessa conquistou vários títulos nacionais, campeonatos e taças, duas taças ibéricas e passou por clubes como Direito, Cascais e CDUL.A distinção de João Paulo Bessa acontecerá na sexta-feira, nos Paços do Concelho (18 horas), e a de Aurélio Pereira no sábado, no Estádio Universitário de Lisboa (11h30).