Para que Oleiros esteja ‘habilitada’ a receber a festa da Taça de Portugal, a autarquia local, sabe Record, já investiu cerca de 40 mil euros nos vários melhoramentos feitos no estádio.

Com a ajuda de 100 pessoas, as quais trabalharam em simultâneo para que as exigências da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) fossem cumpridas em apenas dois dias, os dirigentes do emblema do distrito de Castelo Branco estão plenamente confiantes de que a resposta da FPF será positiva e que, por consequência, o desejo da população em receber o Sporting será também uma realidade.

