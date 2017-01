Contestação dos adeptos leoninos surgiu logo após o apito final

O autocarro do Sporting deixou o estádio do Chaves - onde esta noite a equipa verde e branca foi eliminada da Taça de Portugal ficando apenas com o campeonato para disputar - debaixo de um enorme coro de insultos e contestação por parte dos seus adeptos, cansados dos maus resultados. No momento em que o veículo abaondou as instalações, ouviu-se "palhaços, joguem à bola", entre outros insultos.De resto, mal terminou o encontro houve um reforço policial nas imediações , prevendo já a 'subida da temperatura' devido ao mau resultado dos leões. Foi então feito um cordão de segurança para permtir a saída, com segurança, do autocarro.

Autor: António Adão Farias