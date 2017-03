A 26ª e última ronda da fase regular do Campeonato realiza-se hoje, com os sete jogos à mesma hora (21h), sendo de destacar a visita do Avanca ao reduto do Sporting, no Pav. Ginásio do Sul, em Almada. É que os pupilos de Carlos Martingo ainda aspiram ao 6º lugar que dá acesso à fase final no Grupo A (do título), ameaçando os leões, que na 1ª volta ganharam por apenas um golo (26-25). "Vai ser uma tarefa extremamente difícil, pois temos de ganhar e esperar que o Águas Santas perca com o ABC em Braga. Mas vamos lutar e apostar na nossa baixa probabilidade", explicou Carlos Martingo, que não pode contar com Ricardo Mourão, operado a uma lesão no menisco.

Em declarações ao site do clube, Hugo Canela, treinador do Sporting, sabe que não podem haver mais deslizes, dada a diferença pontual em relação ao líder FC Porto [as equipas transitam para o Grupo A com metade dos pontos]: "Todos os nossos jogos são finais. Vai ser difícil, mas a nossa qualidade dá-nos garantias."Já os dragões têm deslocação difícil à Horta e o Benfica a São Mamede de Infesta.

Autor: Alexandre Reis