Continuar a ler

Em relação ao último desafio, frente ao Moreirense, ficam ainda de fora Alisson e Basso. Por outro lado, registam-se as entradas de Bruno Gomes e Ailton para os eleitos.



O Estoril, 15.º classificado com 20 pontos, recebe, às 18:15 de sábado, o Sporting, terceiro classificado com 44, num encontro que será dirigido pelo árbitro Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.



Convocados:



- Guarda-redes: Luís Ribeiro e Thierry Graça.



- Defesas: João Afonso, Ailton, Joel, Diakhité, Gonçalo Brandão e Dankler.



- Médios: Taira, Eduardo, Dmytro, Matheus Índio e Diogo Amado.



- Avançados: Kléber, Bruno Gomes, Gustavo Tocantins, Bazelyuk e Licá. Em relação ao último desafio, frente ao Moreirense, ficam ainda de fora Alisson e Basso. Por outro lado, registam-se as entradas de Bruno Gomes e Ailton para os eleitos.O Estoril, 15.º classificado com 20 pontos, recebe, às 18:15 de sábado, o Sporting, terceiro classificado com 44, num encontro que será dirigido pelo árbitro Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.: Luís Ribeiro e Thierry Graça.: João Afonso, Ailton, Joel, Diakhité, Gonçalo Brandão e Dankler.: Taira, Eduardo, Dmytro, Matheus Índio e Diogo Amado.: Kléber, Bruno Gomes, Gustavo Tocantins, Bazelyuk e Licá.

O treinador do Estoril , Pedro Gómez Carmona, divulgou esta sexta-feira uma convocatória com 18 jogadores para a partida deste sábado com o Sporting , a contar para a 23ª jornada da Liga NOS.As escolhas do técnico espanhol, de 34 anos, foram bastante condicionadas pelas lesões, em virtude das seis baixas para a receção aos leões. O guarda-redes Moreira, os defesas Mano, Nuno Lopes e Thiago Cardoso, o médio Mattheus e o avançado André Claro são ausências confirmadas e não defrontam o Sporting no Estádio António Coimbra da Mota.

Autor: Lusa