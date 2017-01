Todas as mexidas do Sporting neste mercado de transferências

De resto, destaque ainda para a situação de



BALANÇO



Compras: 0

Vendas: 3,95 milhões

Saldo: +3,95 milhões De resto, destaque ainda para a situação de Lukas Spalvis . Lesionou-se com gravidade no início da época, foi emprestado ao Belenenses na reabertura deste mercado mas, por razões de prudência, acabou por voltar a Alvalade. Meli , outro reforço para 2016/17, saiu igualmente neste mês. Já Wallyson , que estava emprestado ao Standard Liège, foi devolvido pelo clube belga, rescindiu com o Sporting e seguiu para o Moreirense. Os leões, contudo, ficaram com cláusula de recompra.Compras: 0Vendas: 3,95 milhões

Com a eliminação das taças e das competições europeias, numa época onde investiu forte, o Sporting chegou a janeiro com um plantel demasiado grande (e caro) para disputar 'somente' o campeonato. Desta forma, os leões procederam ao emagrecimento da equipa, promovendo a saída de elementos com pouco rendimento e elevados salários, comos era os casos de Markovic Elias , e fazendo regressar alguns jovens emprestados a emblemas nacionais - Francisco Geraldes Assim sendo, a balança comercial da SAD leonina cifrou-se nos, em grande parte graças à venda de Elias para o Atlético Mineiro - 2,5 milhões. Para aquele valor contribuiu também o facto de o Sporting não ter gastado qualquer cêntimo em reforços, na medida em que os mesmos já tinham ligação ao clube.

Autor: João Socorro Viegas