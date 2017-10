Da capital da Catalunha a Andorra são cerca de 200 quilómetros e, em face dessa proximidade, o Barcelona não deixou passar a oportunidade de seguir atentamente os passos de alguns jogadores no duelo de sábado entre a seleção da casa e a portuguesa . Presente no Estadi Nacional esteve o secretário técnico dos culés, Robert Fernández, que de acordo com o 'Mundo Deportivo' tinha em mãos duas missões.A primeira passava por ver em ação Nélson Semedo, jogador dos catalães, que foi titular ante os andorrenhos, mas também seguir os passos de outros dois jogadores: André Silva e Gelson Martins. O primeiro atua, como se sabe, no AC Milan, ao passo que o segundo é uma das figuras do Sporting, estando há muito na agenda dos culé.Recorde-se que Gelson, de 22 anos, tem contrato até final da temporada 2021/22, e está blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima