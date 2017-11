Ainda que já não seja jogador do Sporting no papel, 30% do passe de Hernán Barcos pertence aos leões e o clube de Alvalade tem igualmente uma opção de recompra. Ora, estando nessa situação, o avançado argentino, atualmente vinculado à LDU Quito, espera que o Sporting não lhe levante problemas e que o deixe tornar-se, a partir de janeiro de 2018, um jogador livre."Estamos à espera que o Sporting não diga nada em dezembro e que possa ficar livre. Falámos com a direção da Liga de Quito, mas não chegámos a acordo ainda. Está nas mãos da Liga", revelou o avançado, que mesmo assim deixou claro que é "muito difícil, quase impossível" a sua continuidade no emblema equatoriano.Recorde-se que Barcos chegou ao Sporting no início de 2016, na altura para suprir a saída de Fredy Montero, tendo assinando um contrato válido até final da temporada 2016/17. Acabou por não conseguir impor-se em Alvalade, foi inicialmente cedido ao Vélez Sarsfield e depois, em junho, vendido à LDU Quito, ficando o Sporting com a referida cláusula de recompra.

Autor: Fábio Lima