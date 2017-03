Continuar a ler

"Disse isso a quente, logo a seguir ao jogo e pouco depois de ter falhado um penálti. Naquele momento só pensava nisso, mas no dia seguinte, quando acordei, já o tinha esquecido. Acontece… Estou muito contente pelos meus quatro golos e pela vitória", referiu.O ponta de lança aproveitou o ‘poker’ de Tondela ( o Sporting venceu por 4-1 ) para recuperar margem de manobra na luta pelo troféu de melhor marcador da Liga NOS. Soma 22 golos contra a ameaça dos portistas Soares (16) e André Silva (15)."Recebi muitas mensagens de amigos e da minha família e todos me lembravam que estou bem colocado nessa tabela. Mas o que me importa é o campeonato português e é nessa tabela que sou líder. Aí é que importa, vamos ver o que acontece até ao final."