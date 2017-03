Falando em Wolfswinkel e também em Bas Dost, percebemos que o segundo está apenas a um golo de atingir os 25 que o Lobo alcançou na primeira temporada no Sporting (2011/12). Essa foi, também, o melhor ano da carreira de Ricky, que hoje defende as cores do Vitesse, emblema do seu país natal. No que diz respeito a Dost, foi no Heerenveen, também em 2011/12, que apontou mais golos numa só época (37).