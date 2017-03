Grande figura do Sporting nesta temporada, com quase metade dos golos leoninos apontados na Liga NOS , o avançado Bas Dost realçou o papel que os adeptos têm na campanha que a equipa de Jorge Jesus tem feito, em especial quando os encontros são disputados em estádios menos grandes."O apoio dos nossos adeptos é muito importante, sobretudo quando jogamos em estádios pequenos. Quando chegamos e vamos ver o relvado, olhamos à volta e pensamos ‘ok, o estádio não é muito grande, vamos a isto…’ Depois, quando entramos e vemos o estádio cheio de sportinguistas que viajam para todo o lado só para ver os nossos jogos, percebemos que sim, que é muito importante que nos apoiem. Dá-nos energia extra. Em Tondela jogámos em casa porque nem conseguia ouvir os adeptos deles...", recordou, em declarações à Sporting TV.Convocado para a seleção holandesa, Bas Dost admite vontade de transferir a veia goleadora que tem em Alvalade também para a turma laranja. "No ultimo jogo não marquei, pelo que quero muito marcar neste. Vamos ver o que acontece", finalizou.

Autor: António Adão Farias