Um ‘toque’ no pé esquerdo, no treino matinal da seleção holandesa, obrigou Bas Dost a sair mais cedo da sessão de trabalho comandada por Dick Advocaat, mas um exame posterior descansou o selecionador.... e também Jorge Jesus: o problema contraído pelo ponta-de-lança não é tão grave como se temia inicialmente, ou seja, estará disponível para os embates de qualificação para o Mundial de 2018 (deslocação à Bielorrússia, no sábado, e receção à Suécia, dia 10).