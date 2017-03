Continuar a ler

A corrida à Bota de Ouro europeia:



1.º Messi (Barcelona) - 25 golos

2.º Bas Dost (Sporting) - 24 golos

3.º Aubameyang (Borussia Dortmund) - 23 golos

4.º Anthony Modeste (Colónia) - 22 golos

Depois de no sábado ter chegado ao topo dos goleadores europeus ao bisar diante do Nacional, Bas Dost foi este domingo destronado por Lionel Messi na corrida à Bota de Ouro europeia.O avançado do Barcelona, que tinha menos um golo do que o jogador do Sporting (23 contra 24), faturou por duas vezes diante do Valencia , passando assim para 25 tentos no campeonato espanhol.

Autor: Luís Miroto Simões