Bas Dost, que lidera a lista de marcadores no campeonato português, com 22 golos, menos um golo que o argentino Lionel Messi, à frente na corrida à Bota de Ouro, é o único jogador da Liga NOS convocado.Desta vez, Danny Blind deixou de fora o lateral esquerdo Marvin Zeegeelar, também do Sporting, que chegou a ser chamado à seleção.Nas opções está ainda o central Martins Indi, jogador ainda vinculado ao FC Porto, mas que está emprestado aos ingleses do Stoke City.A grande surpresa da convocatória é a chamada de Matthijs de Ligt, defesa de 17 anos que se estreou pelo Ajax em novembro."Pode ser uma surpresa para muitas pessoas, um jogador tão jovem a bater à porta, mas eu conheço-o há muito tempo, desde a academia no Ajax", referiu o selecionador holandês.A Holanda defronta a Bulgária a 25 de março, em Sófia, e regressa, depois, a Amesterdão, onde defrontará a 28 a Itália.A equipa holandesa, que falhou o apuramento para o Euro'2016, conquistado por Portugal, necessita de vencer o grupo A, no qual tem como adversárias França, Suécia, Bulgária, Bielorrússia e Luxemburgo, para se qualificar diretamente para o Mundial, ou ser segunda e ter acesso a um 'play off'.O grupo é liderado pela França, com 10 pontos, seguida por Holanda e Suécia, ambas com sete.