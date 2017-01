Os 11 golos apontados por Bas Dost em 13 jogos do campeonato português permitem que o ponta-de-lança holandês se coloque entre as... estrelas: em comparação com os artilheiros das principais ligas da Europa, percebemos que só Aubameyang (1,07 golos/jogo, Cavani (1,06), Messi (0,93), Lacazette (0,93) e Cristiano Ronaldo (0,92) alcançam médias de golos superiores nos seus campeonatos. De resto, apenas Falcão iguala o avançado do Sporting com uma média de 0,85 golos por encontro, superior às de Diego Costa ou Icardi (ambos com 0,74). Abaixo destes nomes surgem ainda outras referências atacantes, casos de Luis Suárez, Higuaín, Lewandowski ou Kun Agüero.