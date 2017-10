Já dizia Ronaldo que "os golos são como o ketchup: quando aparecem, aparecem todos de uma vez". Bas Dost saiu da maior série de jogos sem marcar (6) fazendo 3 ao Chaves e este ao Rio Ave. Mas ontem nem tudo foram rosas...

Dost sofreu para dar o triunfo aos leões. Aos 43’, teve o golo na cabeça mas sentiu-se estorvado por um defesa, que o era na realidade embora fosse... o seu companheiro André Pinto. Chocaram um com o outro, perdendo a oportunidade de abrir o marcador. Assim que percebeu com quem acabara de dividir o lance, Dost acertou valente pontapé no poste esquerdo da baliza do Rio Ave. Da fúria à euforia, foi o tempo de marcar o golo da vitória e explodir de alegria.