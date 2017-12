Nesta equação há duas constantes: Bruno Fernandes e Bas Dost, que somam até ao momento três golos cada. Neste caso, a dupla fez mais de metade dos golos marcados pelo Sporting nos primeiros 15 minutos da primeira parte (6). Contra o V. Guimarães, foi Bruno Fernandes a abrir o marcador no período compreendido, com uma ‘bomba’ de longe; com o Estoril, o internacional A voltou a fazer um golo, aos 11 minutos, e frente ao Portimonense repetiu o gesto, mas aos 9’. Quanto a Bas Dost foi decisivo frente ao Chaves, com golos aos 6 e aos 15 minutos; e depois com o Belenenses, aos 13’, com um penálti que deu mesmo a vitória aos leões.Em jogos do campeonato a que se refere o exercício, somente outros dois jogadores marcaram nos primeiros 15 minutos de jogo: Mathieu e Gelson Martins. O defesa-central francês na sequência de um livre bem cobrado diante do Tondela; e o avançado português ao finalizar um cruzamento da esquerda de Marcos Acuña. Apesar da ‘intromissão’, a conclusão a que se chega é que Bruno Fernandes e Bas Dost, que muitas vezes já fizeram dupla no ataque do Sporting, acabam por ter uma influência bem vincada na estratégia de Jorge Jesus.