Eis a lista os melhores dez marcadores europeus, atualizada este domingo, às 12h45.



1.º Luis Suárez (Barcelona), 16 golos

2.º Bas Dost (Sporting), 16

3.º P.E. Aubameyang (Borussia Dortmund), 16

4.º Edin Dzeko (Roma), 15

5.º Lionel Messi (Barcelona), 15

6.º Gonzalo Higuain (Juventus), 15

7.º Diego Costa (Chelsea), 15

8.º Mauro Icardi (Inter Milão), 15

9.º A. Sanchez (Arsenal), 15

10.º Edison Cavani (PSG), 20*



Os dois golos marcados por Bas Dost ao P. Ferreira possibilitaram ao avançado holandês do Sporting ficar ainda mais isolado na lista dos melhores marcadores da Liga NOS - com mais quatro remates certeiros do que André Silva - e igualar Luis Suárez (Barcelona) e Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dotmund) no ranking dos mais mortíferos avançados da Europa.Convém, todavia, sublinhar que o dianteiro, de 27 anos, contratado do Wolfsburgo no início desta temporada, necessitou de menos jogos (16 contra 20) e menos minutos (1.360 contra 1.504) do que o internacional uruguaio para atingir este registo, o que, em caso de empate no final da temporada, lhe atribuiria o triunfo na 'Bota de Ouro'. Bas Dost perderia, porém, para o gabonês que atua no vice-campeão da Alemanha, que alcançou o mesmo número de golos (16), em menos jogos (15) e menos minutos (1.345).

Autor: João Lopes