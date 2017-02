Bas Dost não tem dúvidas em admitir que a língua foi "o maior obstáculo" que teve quando chegou a Portugal. Um problema que ainda não está totalmente resolvido: "Quando o treinador está a falar, entendo 20 a 30 por cento do que diz, mas há sempre um tradutor ao meu lado, portanto vai-me dizendo que se passa."

Em entrevista ao jornal do Sporting, o holandês recordou que nos primeiros tempos "não podia falar com ninguém". "Há muitas pessoas em Portugal que só falam português, mas essa dificuldade foi só no início. Estou aqui para jogar futebol e não para conversas", sublinhou.

Autor: Sérgio Krithinas