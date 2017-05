Continuar a ler

Destaque ainda para o facto de Edinson Cavani ter concluído a liga francesa com 35 golos, mais um do que os somados por Bas Dost na Liga NOS, mas o avançado uruguaio ficou penalizado pelo facto de a Ligue 1 ter um fator de multiplicação (1,5) inferior ao dos campeonatos de Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e Portugal - que eram os cinco primeiros do ranking da UEFA no início da época.

Classificação da Bota de Ouro europeia



1. Lionel Messi (Argentina/Barcelona), 37 golos/74 pontos

2. Bas Dost (Holanda/Sporting), 34/68

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão/B. Dortmund), 31/62

4. Robert Lewandowski (Polónia/Bayern Munique), 30/60

5. Luis Suárez (Uruguai/Barcelona), 29/58

. Harry Kane (Inglaterra/Tottenham), 29/58

7. Edin Dzeko (Bósnia/Roma), 28/56 *

8. Dries Mertens (Bélgica/Nápoles), 27/54 *

9. Edinson Cavani (Uruguai/PSG), 35/52,5

10. Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), 25/50



* Ainda têm mais um jogo para realizar 1. Lionel Messi (Argentina/Barcelona), 37 golos/74 pontos3. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão/B. Dortmund), 31/624. Robert Lewandowski (Polónia/Bayern Munique), 30/605. Luis Suárez (Uruguai/Barcelona), 29/58. Harry Kane (Inglaterra/Tottenham), 29/587. Edin Dzeko (Bósnia/Roma), 28/56 *8. Dries Mertens (Bélgica/Nápoles), 27/54 *9. Edinson Cavani (Uruguai/PSG), 35/52,510. Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), 25/50 Destaque ainda para o facto de Edinson Cavani ter concluído a liga francesa com 35 golos, mais um do que os somados por Bas Dost na Liga NOS, mas o avançado uruguaio ficou penalizado pelo facto de a Ligue 1 ter um fator de multiplicação (1,5) inferior ao dos campeonatos de Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e Portugal - que eram os cinco primeiros do ranking da UEFA no início da época.

Apesar do esforço frente ao Chaves, o hat trick de Bas Dost acabou por ser insuficiente para o holandês alcançar o argentino Lionel Messi na liderança da Bota de Ouro europeia. O craque do Barcelona também bisou este domingo no triunfo sobre o Eibar e terminou a Liga espanhola com 37 remates certeiros, mais três do que o goleador do Sporting.E, face à vantagem de La Pulga em relação à concorrência, o troféu deste ano parece estar entregue. Dos jogadores que ocupam o top-10 da classificação dos melhores marcadores das ligas europeias apenas dois ainda não terminaram os respetivos campeonatos, mas tanto Edin Dzeko (Roma) como Dries Mertens (Nápoles) só têm um jogo para realizar e já estão muito longe do topo - o bósnio tem menos nove golos do que Messi; o belga está já a 10.