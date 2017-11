Bas Dost foi dispensado da seleção holandesa devido à lesão muscular sofrida no jogo do Sporting diante do Sp. Braga. De acordo com os meios de comunicação social dos Países Baixos, o selecionador Dick Advocaat já chamou Luuk de Jong, do PSV, para o seu lugar. Locadia e Vincent Janssen também estão fora por lesão.

A Holanda, que ficou fora do Mundial'2018, joga na Escócia na quinta-feira e desloca-se a Bucareste, para um particular com a Roménia, na terça-feira.

Autor: Sérgio Krithinas