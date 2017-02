Continuar a ler

E prosseguiu, sublinhando que, em Alvalade, o objetivo de conquistar o campeonato nacional continua a ser perseguido. "São 7 pontos [os que separam o Sporting do atual líder, Benfica]. Claro que é possível, é sempre possível. Ainda temos de receber o Benfica em casa e temos 15 jogos pela frente. Se ganharmos todos, somos campeões. Acredito nisto. O importante é ganharmos todos os jogos. Não temos de olhar para o Benfica ou para o FC Porto. Não interessa. Nós é que devemos ganhar".



Bas Dost, que lidera a contratação mais cara dos leões (10 milhões de euros).



"Pressão? De maneira nenhuma. O futebol atual envolve muito dinheiro. Demasiado, por vezes, mas é o que é. Não sinto pressão e até me sinto bem porque toda a gente espera que marque golos e isso faz-me ser melhor. As pessoas vêm ao estádio contando com golos do Bas Dost. Se não marcar saem a dizer que fui uma porcaria. Isso é bom, gosto desa mentalidade".



O internacional holandês elogiou ainda Jorge Jesus. "O treinador disse-me que íamos jogar com dois jogadores nas alas, para fazerem cruzamentos, e um nas minhas costas e que ia receber muitas bolas na área. Gosto da forma que está a trabalhar comigo. Para mim está a funcionar bem, se marquei 16 jogos é claro que a nossa relação está a funcionar".



Em vésperas de defrontar o FC Porto em jogo da 20.ª jornada da Liga (sábado, 20H30), Bas Dost não esconde o otimismo para o clássico e acredita numa boa prestação dos leões no Estádio do Dragão."O FC Porto e o Benfica são tão boas equipas como nós. Se jogarmos como fizemos frente ao Benfica ou ao Real Madrid, no Bernabéu, temos grandes possibilidades de ganhar no sábado", afirmou o holandês em entrevista ao jornal e ao canal de televisão do clube.

Autor: Sofia Lobato