Ao minuto 59 do clássico, Bruno Fernandes aproveitou uma desatenção de Danilo Pereira para, à entrada da área e em boa posição, rematar... para a bancada. Foi a melhor chance do leão no jogo, mas que, segundo a reação do holandês Bas Dost, poderia ter sido melhor aproveitada, caso o camisola 8 lhe tivesse entregado a bola.

Foi visível o ar de desespero do ponta-de-lança, que ontem aumentou para cinco o número de jogos em branco e que a meio da semana, no embate da Liga dos Campeões frente ao Barcelona, foi protagonista de um lance que poderia ter dado a igualdade aos leões. Apenas com Ter Stegen pela frente, o 28 decidiu deixar a bola para... Bruno Fernandes, que rematou à figura do guardião alemão. Jesus queria que o avançado tivesse "assumido" e até o próprio reconheceu ao treinador, um dia depois, que não terá tomado a melhor decisão.

Autores: António Adão Farias e Bruno Fernandes