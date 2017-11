Bas Dost é o vencedor do Prémio Stromp 2017 para futebolista do ano do Sporting. O avançado holandês tem a companhia de Daniel Podence, eleito revelação. Entre os vencedores, que foram conhecidos esta segunda-feira, estão Hugo Canela, treinador campeão de andebol, e Nélson Évora, do atletismo. O andebolista Carlos Ruesga e a futebolista Ana Borges são os atletas do ano.

A entrega dos prémios será feita no dia 12 de dezembro, às 20 horas, no Hotel Sheraton, em Lisboa. Como se pode ler no comunicado, este ano, "devido ao excecional comportamento desportivo dos atletas do Sporting", são 31 os premiados por inerência e 12 por escolha dos membros do Grupo Stromp.

