Se um dos maiores problemas do Sporting para a presente época se situava nas saídas de Slimani e João Mário, não deixa de ser interessante verificar, no momento da viragem do campeonato, que os seus substitutos no onze de Jorge Jesus são duas das mais notáveis figuras da Liga. Com efeito, Bas Dost chega ao fim da primeira volta precisamente com os mesmos golos do homem que substituiu no eixo do ataque leonino: 13 remates certeiros, com a diferença de o argelino ser segundo na lista, atrás de Jonas (que tinha 18), enquanto o holandês conseguiu mesmo desenvencilhar-se da concorrência, deixando para trás André Silva (FC Porto), com 11 golos, e Marega (V. Guimarães), com 10.Mas não fica por aqui o sortilégio de ver um Sporting enfraquecido pelas saídas de dois dos seus mais influentes elementos da temporada passada, reforçado pelos seus substitutos. Se Bas Dost tem excedido as melhores expectativas (era dado como impossível igualar o homem que veio substituir), Gelson Martins não está a fazer por menos: é uma das estrelas mais brilhantes da Liga, evidenciando talento e produção muito acima da própria equipa. Para lá de ser um dos líderes da tabela dos jogadores mais pontuados pelos jornalistas de Record (ao lado do benfiquista Nelson Semedo), o jovem extremo é quem possui mais assistências no campeonato, à frente de Wilson Eduardo (Sp. Braga) e Iuri Medeiros (Boavista), números que servem apenas para confirmar o que o senso comum indicava: estamos perante uma das figuras maiores da época, que só não atingiu um patamar ainda mais alto porque o Sporting se tem revelado aquém do que seria de esperar.