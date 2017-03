Continuar a ler

Aubameyang marcou na sexta-feira pelo Borussia Dortmund, ao passo que Modeste fez um hat trick pelo Colónia já este sábado. Quanto a Belotti, ficou em branco na receção do Torino ao Inter.



A corrida à Bota de Ouro europeia:



1.º Bas Dost (Sporting) - 24 golos

2.º Messi (Barcelona) - 23 golos

.º Aubameyang (Borussia Dortmund) - 23 golos

4.º Anthony Modeste (Colónia) - 22 golos

Bas Dost ascendeu este sábado ao topo dos goleadores na corrida à Bota de Ouro europeia. O avançado do Sporting deixou para trás Lionel Messi e Aubameyang, estando agora isolado na primeira posição, com 24 remates certeiros no campeonato.O holandês tinha 22 golos à partida para o jogo com o Nacional , mas um bis ainda na primeira parte fez com que saltasse para a liderança deste ranking. Dos primeiros cinco nomes da lista, apenas Messi ainda não jogou nesta ronda - o Barcelona defronta o Valencia no domingo.

Autor: Luís Miroto Simões