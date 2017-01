Alan Ruiz descobriu o caminho e Bas Dost fez o que lhe competia

Com os dois golos já marcados esta noite ao Feirense , o avançado holandês Bas Dost assumiu o comando na tabela de melhores marcadores da Liga NOS, agora com 11 tiros certeiros - em 13 encontros -, mais um do que Marega e André Silva, que até este domingo comandavam aquele aspeto estatístico em conjunto.O avançado, de 27 anos, esta temporada contratado ao Wolfsburgo, ampliou para 13 o número de golos no conjunto de todas as competições, registo que faz dele o melhor marcador da época do Sporting. De resto, o dianteiro já fez melhor do que na temporada passada, na qual marcou 10 golos pelo seu anterior clube.

Autor: Fábio Lima