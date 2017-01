Feitas as contas aos 13 golos apontados com a camisola do Sporting em jogos oficiais, ressalta a ideia de que Bas Dost é mais eficaz e contundente nos encontros efetuados em Alvalade. No aconchego do lar, o holandês apontou 8 golos, contra os 5 que assinou fora, situação que confirma, no fundo, o perfil de atacante temível em ataque continuado, pela forma como dá saída ao caudal ofensivo da equipa. No entanto, e apesar disso, foi fora de casa que apontou os golos mais relevantes, assinados no Bessa e no Restelo, partidas nas quais o Sporting venceu por 1-0. Saliência para os parceiros de ataque que tinha nos lances bem-sucedidos: Alan Ruiz (por 5 vezes), Bryan Ruiz (4), Joel Campbell (2), Castaignos e André Filipe, ambos por uma.