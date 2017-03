Autor de quatro golos - que poderiam ter sido cinco... - diante do Tondela , o avançado holandês Bas Dost surge esta segunda-feira na equipa estrangeira da semana do jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.O dianteiro do Sporting , de 27 anos, é o jogador mais pontuado do onze apresentado pelos transalpinos, com nota 9, que não conta mais nenhum futebolista da Liga NOS, nem futebolistas portugueses.

Autor: Fábio Lima