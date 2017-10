O momento da lesão de Bas Dost: avançado ficou a contorcer-se com dores

Bas Dost integra os convocados da seleção da Holanda para o embate deste sábado em casa da Bielorrússia, a contar para a qualificação rumo ao Mundial'2018.Apesar de ter saído mais cedo do treino de sexta-feira, na sequência de um problema no joelho direito , o ponta-de-lança do Sporting viu o selecionador Dick Advocaat intregá-lo na lista enviada ao final do dia de ontem pela federação à UEFA, obrigatoriedade que consta nos regulamentos do organismo.

Autor: Bruno Fernandes