Convocado pela Holanda para os jogos com Bulgária (sábado) e Itália (dia 28), Bas Dost centra atenções no seu país."Não podia estar melhor! Fiz dois bons golos ao Nacional. Todos esperam que eu marque e fico feliz quando consigo", reconhece. "O meu dever é marcar golos na liga portuguesa. Só estou a fazer o meu trabalho. Estou a marcar muitos golos esta época. Na próxima, se continuar a dar o melhor de mim, não acabo só com 12 golos de certeza", garantiu, prometendo manter a fasquia elevada. Instado a comentar as diferenças entre o futebol português e os que já havia experimentado, Dost recorreu à boa disposição."Em Portugal são mais relaxados. Se treinarmos às 10 horas, a malta entra no balneário, de chinelos, dez minutos antes."