Tal como o nosso jornal avançou em tempo oportuno, o Sporting recebeu nos últimos dias uma proposta milionária do Tianjin Quanjian (China) por Bas Dost: 40 milhões de euros – pagos a pronto pagamento – e um salário milionário para o internacional holandês. A resposta de Bruno de Carvalho foi... não.

Em declarações à imprensa holandesa, mais concretamente ao jornal ‘Algemeen Dagblad’, o melhor marcador do Sporting, com 20 golos em 30 jogos, não deixa margem para dúvidas. "Tinha até amanhã [hoje] para decidir se queria ir para a China. O Sporting recusou negociar, mesmo com uma primeira proposta ‘louca’, e posso mesmo dizer que não estava muito interessado em mudar-me para a China", começou por dizer o camisola 28 do Sporting, de 27 anos, completando: "Não quis ir porque a China não é uma das minhas maiores prioridades. Além do mais, sinto-me muito feliz no Sporting."

Continuar a ler