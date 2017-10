Bas Dost colocou um ponto final na especulação: ao eventual interesse do Everton na sua contratação, o ponta-de-lança do Sporting, de 28 anos, reagiu com um categórico... "Não vou sair em janeiro". A razão? "Quero ser campeão aqui", explicou à imprensa holandesa.Em trânsito para Portugal, o avançado explicou que está "entusiasmado com o projeto" dos leões e é por isso que não quer ouvir falar em mudança: "Como disse, nem penso na possibilidade de sair em janeiro".O camisola 28 tem contrato válido com o Sporting até 2020 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Autor: Bruno Fernandes