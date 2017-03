Continuar a ler

Além de Bas Dost, Danny Blind chamou para o ataque da Holanda Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Lyon), Vincent Janssen (Tottenham), Luuk de Jong (PSV), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moscovo) e Arjen Robben (Bayern Munique).



O lateral-esquerdo Marvin Zeegelaar, depois de ter sido convocado em novembro, fica desta vez fora dos eleitos, em consequência de ter perdido a titularidade no Sporting.

Bas Dost figura na lista de pré-convocados de Danny Blind para o duplo confronto da seleção da Holanda com a Bulgária e a Itália, no final deste mês. O avançado do Sporting, de 27 anos, é o melhor marcador da Liga portuguesa (18 golos) e atravessa um bom momento de forma.Dost tem sido opção regular do selecionador tendo participado em seis jogos desde o início da época: Grécia (10 minutos), Suécia (24’), Bielorússia (7’), França (28’), Bélgica (63’) e Luxemburgo (90’). A Holanda defronta a Bulgária, em Sófia, no dia 25 de março, em jogo de qualificação para o Mundial 2018, e a Itália, em Amesterdão, a 28 de março, num encontro de caráter particular.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves