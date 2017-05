O avançado sportinguista Bas Dost é um dos 32 nomes convocados pelo selecionador holandês Dick Advocaat para os próximos compromissos da seleção laranja, dois de preparação (Marrocos e Costa do Marfim) e um de qualificação para o Mundial'2018 (Luxemburgo).O dianteiro leonino, que ainda está na corrida pela Bota de Ouro, terá de se apresentar em Noordwijk para um estágio preliminar na terça-feira, sabendo dois dias depois se entra na lista final da Holanda, que será a primeira de Dick Advocaat neste regresso ao comando da Holanda e na qual entra também Bruno Martins Indi, defesa central que está no Stoke City cedido pelo FC Porto.A Holanda, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos, defronta Marrocos no dia 31 de maio e a Costa do Marfim a 4 de junho, ambos jogos de preparação. Cinco dias depois, a 9, terá pela frente o Luxemburgo, num encontro referente ao Grupo A de apuramento para o Mundial'2018.

Autor: Fábio Lima