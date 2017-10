Hat trick de Bas Dost dá mão cheia de golos ao leão

Podence fez tudo bem e Bas Dost 'só' teve de encostar

Foi assim que Bas Dost abriu o marcador em Alvalade

Bas Dost foi a figura maior da goleada (5-0) do Sporting imposta ao Chaves ao aplicar um hattrick. O avançado vinha de uma seca de seis golos sem marcar e acredita que esta foi a melhor resposta a quem vinha a criticar o rendimento do holandês."Se estou dois jogos sem marcar, dizem logo que não sou capaz. Afinal, hoje mostrei que ainda consigo", sublinhou o jogador leonino à Sport TV, antes de assinalar qual golo lhe deu mais gosto marcar: "Há muto tempo que não marcava, já era altura de marcar alguns golos. O segundo penso que foi o melhor. Uma assistência profunda do Podence, que jogou muito bem. Esteve muito tempo lesionado, voltou e está a mostrar que é um excelente jogador. Espero que continue bem porque estamos a ver que é muito importante para a equipa".Com este resultado, o Sporting volta às vitórias e Bas Dost avisa que a equipa está confiante na conquista do campeonato. "Estamos a lutar pelo título. Empatámos com o Moreirense, empatámos com o Porto, perdemos com a Juventus e com o Barcelona, mas penso fizemos sempre bons jogos. Hoje mostrámos aquilo de que somos capazes".