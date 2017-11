Como se não tivesse bastado a lesão de Acuña e outros sustos, a noite do Sporting não acabou sem mais uma dor de cabeça relacionada com lesões aparecer. Corria o minuto 78 quando, num lance aparentemente sem consequências, Bas Dost sprintou para o ataque, na perseguição a Raúl Silva, e... soltou logo um esgar de dor.

O avançado holandês, que havia deixado Alvalade em festa pouco antes, caiu logo no relvado e agarrou-se à coxa direita, deixando antever uma possível lesão muscular nessa zona, tal como sucedeu com Acuña. Ainda assim, Dost levantou-se mais rápido do que o argentino e saiu logo de seguida, dando lugar a Doumbia que, coincidentemente, já estava preparado para entrar em campo.

