A corrida à Bota de Ouro:



1.Messi: 23 golos

2. Bas Dost: 22

. Aubameyang: 22

. Belotti: 22

5. Lewandowski: 21





Mais isolado cá dentro



Se o portista Soares tinha ameaçado o trono do holandês com um bis na sexta-feira, Bas Dost respondeu com o dobro dos tentos marcados pelo avançado do FC Porto. Assim, tem agora mais seis tentos do que Soares (16 golos) e mais sete do que André Silva (15).



Bas Dost ascendeu este sábado ao segundo lugar na corrida à Bota de Ouro. O avançado do Sporting , autor dos quatro golos da vitória leonina em Tondela , partilha a segunda posição com Aubameyang e Belotti, e poderia mesmo ter igualado o líder Messi, não fosse o terceiro penálti ser travado por Cláudio Ramos.A pontaria afinada do holandês fez que com saltasse dos 18 para os 22 golos no campeonato, ultrapassando nomes como Ronaldo, Harry Kane, Suárez e Higuaín.

Autor: Luís Miroto Simões