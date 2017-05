Fechou o campeonato com 34 golos em 31 jornadas, fez três na última jornada mas ficou a outros tantos de conquistar a Bota de Ouro. Bas Dost só perdeu para Lionel Messi. Menos mal... "Se tiver de perder para alguém, que seja sempre para o Messi", disparou, sorridente.

"O troféu ficou para uma autêntica estrela mundial. Só posso estar orgulhoso por ter conseguido bater-me com jogadores de top", argumentou, na RTV Drenthe, lamentando não ter conseguido marcar a Belenenses e Feirense, entre os hat tricks a Sp. Braga e Chaves. "Messi marcou sempre e em todo o lado. Quando fiz o terceiro golo no último jogo, já sabia que não tinha hipóteses. Se não tivesse ficado em branco nas duas jornadas anteriores, talvez tivesse sido ainda mais emocionante", desabafou.

O troféu de goleador da Liga portuguesa já ninguém tira ao holandês, que lembrou a pressão a que foi sujeito por conta dos 10 milhões de euros que os leões pagaram ao Wolfsburg. "Cheguei ao Sporting como a contratação mais cara da história do clube, mas ganhei logo confiança com os primeiros golos", revelou, enaltecendo a sua média no campeonato. "Dizem que fiz um golo por jogo, mas a estatística explica que foram 34 em 31 desafios. Portanto, a média é superior. No plano pessoal, superei as expectativas", lembrou.